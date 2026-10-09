Как сократить мусор на работе, рассказали псковичам в «Экогрупп»

Как сократить мусор на работе, рассказали в региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп».
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«Офис — это место, где ежедневно образуется множество отходов: бумага, пластиковые стаканчики, упаковка от обедов, одноразовая посуда. Но ситуацию можно изменить, если внедрить несколько простых привычек», - сказали в «Экогрупп».
С чего начать: использовать многоразовые бутылки для воды. Организовать сбор батареек и сдавать их в пункты приёма. Покупать кофе в свою кружку (многие кофейни дают за это скидку). Не брать лишние пакеты и упаковку.
«Эко-привычки не требуют больших усилий. Достаточно начать с одного пункта — например, принести кружку и отказаться от бумажных стаканчиков. Постепенно это станет нормой для всего коллектива», - заключили в регоператоре.