Как сократить мусор на работе, рассказали псковичам в «Экогрупп»

Как сократить мусор на работе, рассказали в региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп».

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«Офис — это место, где ежедневно образуется множество отходов: бумага, пластиковые стаканчики, упаковка от обедов, одноразовая посуда. Но ситуацию можно изменить, если внедрить несколько простых привычек», - сказали в «Экогрупп».

С чего начать: использовать многоразовые бутылки для воды. Организовать сбор батареек и сдавать их в пункты приёма. Покупать кофе в свою кружку (многие кофейни дают за это скидку). Не брать лишние пакеты и упаковку.