Историю Псковского филиала Университета ФСИН России узнали курсанты

В преддверии 34-й годовщины со дня образования Псковского филиала Университета ФСИН России, которая будет отмечаться 28 октября, для курсантов второго курса состоялась встреча с председателем совета ветеранов образовательной организации Степаном Тунчиком, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В рамках историко-патриотического мероприятия Степан Тунчик рассказал курсантам об истории создания учебного заведения, его становлении и развитии. Особое внимание было уделено значимым этапам деятельности филиала, сохранению сложившихся традиций и преемственности поколений сотрудников и обучающихся.

Встреча стала возможностью для курсантов узнать больше об истории родного учебного заведения, осознать значимость его многолетнего пути и почувствовать свою причастность к сохранению традиций ведомственного образования.