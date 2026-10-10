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Историю Псковского филиала Университета ФСИН России узнали курсанты

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В преддверии 34-й годовщины со дня образования Псковского филиала Университета ФСИН России, которая будет отмечаться 28 октября, для курсантов второго курса состоялась встреча с председателем совета ветеранов образовательной организации Степаном Тунчиком, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В рамках историко-патриотического мероприятия Степан Тунчик рассказал курсантам об истории создания учебного заведения, его становлении и развитии. Особое внимание было уделено значимым этапам деятельности филиала, сохранению сложившихся традиций и преемственности поколений сотрудников и обучающихся.

Встреча стала возможностью для курсантов узнать больше об истории родного учебного заведения, осознать значимость его многолетнего пути и почувствовать свою причастность к сохранению традиций ведомственного образования.

«История нашего учебного заведения – это прежде всего история людей, которые на протяжении многих лет вносили свой вклад в подготовку квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы. Важно, чтобы курсанты знали и уважали традиции филиала, гордились его историей и понимали, что именно им предстоит продолжать и приумножать накопленный опыт», – отметил Степан Тунчик.

 

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