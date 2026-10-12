В России уменьшили количество олимпиад для поступления в вузы с 83 до 60

Минобрнауки РФ сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которое давало их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Их число сократилось с 83 до 60, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Мы с вами говорили о том, что было бы хорошо провести ревизию таких олимпиад и сократить этот список. И мы видим, что Минобрнауки России так и поступило: в соответствии с вновь подписанным приказом, количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, и теперь их 60», — сказала Елена Ямпольская.

Советник также подчеркнула, что результаты олимпиад не должны подменять сдачу ЕГЭ и в будущем необходимо предусмотреть единый формат учета результатов олимпиад при поступлении, пишет ТАСС.