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В России уменьшили количество олимпиад для поступления в вузы с 83 до 60

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Минобрнауки РФ сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которое давало их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Их число сократилось с 83 до 60, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Мы с вами говорили о том, что было бы хорошо провести ревизию таких олимпиад и сократить этот список. И мы видим, что Минобрнауки России так и поступило: в соответствии с вновь подписанным приказом, количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, и теперь их 60», — сказала Елена Ямпольская.

Советник также подчеркнула, что результаты олимпиад не должны подменять сдачу ЕГЭ и в будущем необходимо предусмотреть единый формат учета результатов олимпиад при поступлении, пишет ТАСС.

«Может быть, это некое количество дополнительных баллов. Чтобы все-таки данные мероприятия не подменяли собой сдачу ЕГЭ. На самом деле я абсолютно убеждена, что выход будет найден, если мы всегда будем помнить о нашей конечной цели», — сказала Елена Ямпольская. 

 

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