План проверок объектов топливно-энергетического комплекса Псковской области на 2027 год рассмотрели на заседании антитеррористической комиссии

План проверок объектов топливно-энергетического комплекса управлением Росгвардии на 2027 год рассмотрели в ходе заседания антитеррористической комиссии, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Особое внимание на заседании комиссии уделили подготовке государственных и муниципальных служащих, сотрудников подведомственных организаций и педагогов к противодействию терроризму и его идеологии. Как отметил губернатор региона, эффективность профилактической работы во многом зависит от уровня подготовки тех, кто её проводит. В первую очередь — сотрудников органов власти и местного самоуправления, которым необходимы не только теоретические знания, но и практические навыки с учётом актуальных угроз и особенностей нашего региона.

Особое значение имеет подготовка педагогов: именно учителя могут одними из первых заметить у школьников признаки радикализации и своевременно принять необходимые меры.

Также в ходе заседания комиссии обсудили меры по обеспечению антитеррористической защищённости критически важных объектов. Основной акцент сделали на транспортной инфраструктуре: в условиях продолжающихся угроз её безопасность требует постоянного внимания.