ПсковГУ проводит Всероссийский конкурс лучших практик сохранения исторической памяти

Всероссийский конкурс лучших практик для сохранения исторической памяти проводит Псковский государственный университет, в котором могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры с индивидуальными или групповыми проектами. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского государственног университета

Работы принимают в шести номинациях. Первой стало просветительское мероприятие по теме «История России: уникальные личности и события». Также участники конкурса могут представить свои арт-объект, отражающий восприятие любого периода российской истории. В третью номинацию попадут программу гражданско-патриотического воспитания студентов, а в четвертую — видеоролики, снятые на основе архивных документов.

Проект по сохранению исторической памяти в масштабах муниципалитета участники могут представить для участия в пятой номинации конкурса, а настольные игры, раскрывающие историческую проблему, — в шестую.

Оформить работы и подать заявки можно до 12 декабря. Итоги конкурса подведут 26 декабря на историческом факультете ПсковГУ.