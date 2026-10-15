День создания адресно-справочной службы в России и собирания осенних листьев отмечают сегодня

День создания адресно-справочной службы в России, Всемирный день мытья рук, Международный день Белой трости, Международный день сельских женщин и собирания осенних листьев отмечают сегодня, 15 октября.

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День создания адресно-справочной службы в России начался 15 октября в России, когда вспоминают истоки системы адресного учета: история службы началась в 1809 году с создания Контор адресов, которые выдавали билеты на жительство и вели учет приезжих. Позже их преобразовали в Адресные экспедиции с адресными столами для выдачи справок. Сегодня эти функции выполняет Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.

Всемирный день мытья рук появился в 2008 году по инициативе Детского фонда ООН, чтобы напомнить о простой, но жизненно важной привычке. Через немытые руки передается до 80% инфекционных заболеваний, включая холеру, гепатит, грипп и ОРВИ, а по данным ЮНИСЕФ, ежедневно от диареи, которую называют «болезнью грязных рук», умирают 5 тыс. детей. Девиз дня — «Чистые руки спасают жизнь». В этот день по всему миру проходят просветительские акции, а в школах детям рассказывают, как правильно мыть руки.

Международный день Белой трости является напоминанием о людях с нарушениями зрения и их потребности в помощи и солидарности. Белая трость — не только символ незрячего, но и его «глаза»: звук от удара о тротуар помогает ориентироваться в пространстве. История началась в 1921 году, когда потерявший зрение фотограф Джеймс Биггс покрасил трость в белый цвет, чтобы ее замечали прохожие и водители. По данным ВОЗ, в мире около 2,2 миллиарда человек живут с нарушениями зрения. В России с 15 октября по 13 ноября проходит Месячник белой трости.

Международный день сельских женщин напоминает о вкладе женщин, живущих в сельской местности: они составляют более четверти населения планеты и играют ключевую роль в производстве продовольствия. Несмотря на это, сельские женщины часто лишены доступа к образованию, медицинской помощи и кредитам: они составляют менее 15% землевладельцев в мире, а гендерный разрыв в оплате труда в сельских районах достигает 40%. Идея праздника была предложена на конференции ООН в Пекине в 1995 году, а в 2007-м его официально утвердила Генеральная Ассамблея ООН.

День собирания осенних листьев — романтичный праздник середины осени. В этот день гуляют по паркам, собирают желтые и багряные листья, делают букеты, фотосессии и поделки с детьми. Собранные листья можно засушить в книге или прогладить утюгом через вощеную бумагу, пишет «Газета.ru».