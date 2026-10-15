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Комиссия по противодействию нелегальной занятости прошла в Пскове

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Состоялась комиссия по противодействию нелегальной занятости на предприятиях, деятельность которых зарегистрирована в городе Пскове, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов в Мах.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

На заседании участники заслушали пояснения представителей 14 предприятий из сфер обслуживания, общественного питания, строительства и других отраслей.

У комиссии возникли вопросы к ряду показателей: низкий уровень зарплат как рядовых сотрудников, так и руководителей, маленький штат на большой объем оказываемых услуг, большая доля работников, оформленных по совместительству.

 
«Рассчитываем, что все работодатели, получившие персональные рекомендации по доведению зарплат до должного уровня, примут необходимые меры. Если вы столкнулись с выплатой зарплаты ниже МРОТ или иными нарушениями трудовых прав, сообщите об этом по телефону горячей линии 29‑01‑11 или на официальном сайте», - отметил Станислав Стармолотов.
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