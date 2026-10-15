Комиссия по противодействию нелегальной занятости прошла в Пскове

Состоялась комиссия по противодействию нелегальной занятости на предприятиях, деятельность которых зарегистрирована в городе Пскове, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов в Мах.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

На заседании участники заслушали пояснения представителей 14 предприятий из сфер обслуживания, общественного питания, строительства и других отраслей.

У комиссии возникли вопросы к ряду показателей: низкий уровень зарплат как рядовых сотрудников, так и руководителей, маленький штат на большой объем оказываемых услуг, большая доля работников, оформленных по совместительству.