 
Общество

Почти все госконтракты Псковской области могут перевести в цифровой формат до конца года

0

Цифровизацию системы государственных закупок в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром конкурентной политики Псковской области Ольгой Татариновой, сообщили в правительстве региона.

Фото: правительство Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что министерство успешно внедряет различные инструменты, среди которых — конструктор контрактов, реестры экспертиз.

«Министерство активно занимается цифровизацией. Мы модернизируем нашу информационную систему ГИС "Государственные закупки Псковской области". Например, уже реализован конструктор контрактов. Заказчикам становится проще работать. Они заполняют заявку на закупку, данные из заявки подтягиваются автоматически в конструктор контрактов. В конструкторе им необходимо выбрать пункты, которые наиболее подходят для реализации их задач», — сообщила Ольга Татаринова.

На муниципальном уровне в конструкторе можно создать два контракта — на содержание дорог и благоустройство.

Губернатор уточнил планы по реализации инструментов в ближайшем будущем. До конца года региональное министерство конкурентной политики планирует практически все контракты перевести в цифровой формат, рассказала руководитель профильного министерства. Кроме того, конструктор позволит сократить формирование документации на закупку и оперативнее переходить к конкурентным процедурам.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026