Почти все госконтракты Псковской области могут перевести в цифровой формат до конца года

Цифровизацию системы государственных закупок в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром конкурентной политики Псковской области Ольгой Татариновой, сообщили в правительстве региона.

Фото: правительство Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что министерство успешно внедряет различные инструменты, среди которых — конструктор контрактов, реестры экспертиз.

«Министерство активно занимается цифровизацией. Мы модернизируем нашу информационную систему ГИС "Государственные закупки Псковской области". Например, уже реализован конструктор контрактов. Заказчикам становится проще работать. Они заполняют заявку на закупку, данные из заявки подтягиваются автоматически в конструктор контрактов. В конструкторе им необходимо выбрать пункты, которые наиболее подходят для реализации их задач», — сообщила Ольга Татаринова.

На муниципальном уровне в конструкторе можно создать два контракта — на содержание дорог и благоустройство.

Губернатор уточнил планы по реализации инструментов в ближайшем будущем. До конца года региональное министерство конкурентной политики планирует практически все контракты перевести в цифровой формат, рассказала руководитель профильного министерства. Кроме того, конструктор позволит сократить формирование документации на закупку и оперативнее переходить к конкурентным процедурам.