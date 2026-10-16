Почти все госконтракты Псковской области могут перевести в цифровой формат до конца года

Цифровизацию системы государственных закупок в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром конкурентной политики Псковской области Ольгой Татариновой, сообщили в правительстве региона.
Фото: правительство Псковской области
Михаил Ведерников отметил, что министерство успешно внедряет различные инструменты, среди которых — конструктор контрактов, реестры экспертиз.
На муниципальном уровне в конструкторе можно создать два контракта — на содержание дорог и благоустройство.
Губернатор уточнил планы по реализации инструментов в ближайшем будущем. До конца года региональное министерство конкурентной политики планирует практически все контракты перевести в цифровой формат, рассказала руководитель профильного министерства. Кроме того, конструктор позволит сократить формирование документации на закупку и оперативнее переходить к конкурентным процедурам.
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