Улыбка решает, приедет ли в Псков Ваня Дмитриенко с сольным концертом

Этой осенью Сбер проводит «Улыбатл» — соревнование между городами, в котором учитываются покупки, оплаченные улыбкой. Участники могут получить различные призы, а в городе-победителе пройдёт концерт популярного артиста.

Фото: Сбер

Псков вошёл в бронзовую лигу городов и прямо сейчас лидирует по числу покупок, оплаченных улыбкой. А это значит, что в нашем городе может пройти сольный концерт Вани Дмитриенко.

Топ-3 городов-претендентов на концерт прямо сейчас:

1 место – Псков;

2 место – Смоленск;

3 место – Рязань.

Как помочь? Всё просто: оплачивайте покупки улыбкой. Чем чаще — тем выше шанс, что Псков удержит первое место.

Что можно выиграть?

Среди «улыбчивых» клиентов разыгрывается:

Cherry Tiggo 9;

20 новых iPhone 17 Pro Max;

50 тысяч промокодов от партнёров.

Чтобы начать пользоваться сервисом «Оплата улыбкой», достаточно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение «Госуслуги» для регистрации биометрии. Сервис также доступен клиентам других банков: подключить его можно в личном кабинете Сбер ID. Для оплаты на кассе на экране терминала нужно нажать «Оплатить улыбкой» и посмотреть в камеру — оплата пройдёт мгновенно. Для дополнительной защиты система может запросить четырёхзначный код улыбки, который пользователь создаёт при подключении сервиса. При оплате улыбкой с карты другого банка сохраняются преимущества программы лояльности банка, выпустившего карту, например, начисление кешбэка.

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