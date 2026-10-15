Улыбка решает, приедет ли в Псков Ваня Дмитриенко с сольным концертом

Этой осенью Сбер проводит «Улыбатл» — соревнование между городами, в котором учитываются покупки, оплаченные улыбкой. Участники могут получить различные призы, а в городе-победителе пройдёт концерт популярного артиста.
Фото: Сбер
Псков вошёл в бронзовую лигу городов и прямо сейчас лидирует по числу покупок, оплаченных улыбкой. А это значит, что в нашем городе может пройти сольный концерт Вани Дмитриенко.
Топ-3 городов-претендентов на концерт прямо сейчас:
- 1 место – Псков;
- 2 место – Смоленск;
- 3 место – Рязань.
Как помочь? Всё просто: оплачивайте покупки улыбкой. Чем чаще — тем выше шанс, что Псков удержит первое место.
Что можно выиграть?
Среди «улыбчивых» клиентов разыгрывается:
- Cherry Tiggo 9;
- 20 новых iPhone 17 Pro Max;
- 50 тысяч промокодов от партнёров.
Чтобы начать пользоваться сервисом «Оплата улыбкой», достаточно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение «Госуслуги» для регистрации биометрии. Сервис также доступен клиентам других банков: подключить его можно в личном кабинете Сбер ID. Для оплаты на кассе на экране терминала нужно нажать «Оплатить улыбкой» и посмотреть в камеру — оплата пройдёт мгновенно. Для дополнительной защиты система может запросить четырёхзначный код улыбки, который пользователь создаёт при подключении сервиса. При оплате улыбкой с карты другого банка сохраняются преимущества программы лояльности банка, выпустившего карту, например, начисление кешбэка.
Реклама: ПАО Сбербанк России Erid:2SDnjeXyJDq