Делегация санатория «Хилово» приняла участие в Разумовских чтениях в Беларуси

Делегация сотрудников профсоюзного санатория «Хилово» во главе с директором Григорием Коратаевым и главным врачом Женей Дудченко приняла участие в Разумовских чтениях, которые прошли с 11 по 17 октября 2026 года в Гродно (Республика Беларусь). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Конференция объединила учёных, врачей, руководителей санаторно-курортных учреждений, представителей органов власти и бизнеса.

Важной частью программы стало знакомство с опытом ведущих санаторно-курортных организаций Беларуси. Участники конференции получили возможность посетить санатории «Озёрный», «Ружанский», «Радон», «Альфа-Радон», «Криница» и «Юность», изучить особенности организации их работы, подходы к оказанию оздоровительных услуг и практики управления современными санаторно-курортными комплексами.

Для делегации санатория «Хилово» участие в Разумовских чтениях стало возможностью познакомиться с передовыми решениями белорусских коллег, обменяться опытом и обсудить перспективы профессионального взаимодействия.

«Участие в подобных мероприятиях способствует укреплению профессиональных связей, внедрению эффективных практик и дальнейшему развитию санаторно-курортного лечения. Полученные знания и новые контакты станут основой для совершенствования работы санатория «Хилово», повышения качества обслуживания отдыхающих и расширения сотрудничества с профильными организациями», – отметил Григорий Коратаев.

Санаторий «Хилово» продолжает уделять внимание профессиональному развитию сотрудников, изучению лучших отраслевых практик и укреплению сотрудничества с коллегами из России и Беларуси.