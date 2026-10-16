Псковский облсовпроф: Важно, чтобы «Голубые озёра» оставались доступной и востребованной здравницей

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов провёл рабочую встречу с новым директором профсоюзного санатория «Голубые озёра» Павлом Игнатенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Как отметили в облсовпрофе, санаторий «Голубые озёра» играет важную роль в системе оздоровления трудящихся Псковской области. Учреждение также пользуется спросом у отдыхающих из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов, что создаёт возможности для дальнейшего развития и расширения географии гостей.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам сохранения профессионального трудового коллектива, внедрения дополнительных оздоровительных программ и повышения привлекательности санатория для новых категорий отдыхающих.

«Наша общая задача — обеспечить устойчивое развитие санатория, сохранить его социальную направленность и при этом использовать новые возможности для привлечения отдыхающих. Важно, чтобы "Голубые озёра" оставались доступной и востребованной здравницей, где забота о здоровье людей сочетается с высоким качеством услуг», — отметил Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов пожелал Павлу Игнатенко успехов в новой должности и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии, направленном на развитие санатория и укрепление его позиций на рынке оздоровительных услуг.