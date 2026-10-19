Попасть на прием к врачу-онкологу смогут жители Новосокольников 20 октября

Выезд врача-онколога для проведения диспансерного наблюдения состоится в филиал Невельской межрайонной больницы «Новосокольнический» 20 октября в 9:00, сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач медицинского учреждения Олеся Голубева.

Обследования в рамках диспансерного наблюдения проведут врач-онколог Диана Степанова и медицинская сестра Марина Мануилова.

После прохождения наблюдения, при необходимости, врач будет назначать дообследования согласно клиническим рекомендациям в зависимости от установленного диагноза, до личного приема. На консультации у пациентов будет возможность обсудить с врачом результаты обследования, а также время следующей явки и объем исследования, необходимый для качественного проведения следующего диспансерного наблюдения.



При выявлении отклонений, отрицательной динамике, пациенты направляются на консультацию в Псковский онкодиспансер или в филиал «Великолукский онкодиспансер».

Выезды осуществляется во все районы Невельской межрайонной больницы ежемесячно. На них приглашаются пациенты с учетом сроков диспансерного наблюдения.