«Дневной дозор»: Откуда лужи на улицах Пскова, и можно ли их победить?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Откуда лужи на улицах, и можно ли их победить?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Каждый год в весенне-летне-осенний период многие улицы Пскова покрываются гигантскими лужами, напоминая водоемы, а в интернет-пространстве появляются красочные видео про то, как люди с трудом их «форсируют», а особо находчивые даже устраивают по ним заплывы на сапах. Есть в городе определенные места, где такое происходит каждый год, и не по одному разу. Например, на Октябрьском проспекте, на Юбилейной, Бастионной, Балтийской, на перекрестке Конной и Петровской...

Мы никого не критикуем, а пытаемся разобраться, в чем проблема и почему она не решается годами. С чем связано образование луж на проезжей части даже более-менее новых и свежеотремонтированных дорог? С неудовлетворительной работой ливневой канализации или ее полным отсутствием? С засорами ливневки песком, образующимся после подсыпки дорог в зимний период? А может близостью грунтовых вод или неровностью дорожного полотна? Почему эта проблема десятилетиями не решается и можно ли лужи победить? Если да, то за какие деньги? Об этом – в программе «Дневной дозор».

После каждого более-менее сильного дождя улица Балтийская превращается в Балтийское море. А если на несколько секунд замереть, стоя на тротуаре по колено в воде, то, кажется, можно услышать шум морского прибоя. Но в скором времени такие глобальные подтопления могут уйти в прошлое. О том, почему достаточно новая магистраль постоянно уходит под воду и как будут выходить из ситуации, рассказал исполняющий обязанности директора «Горводоканала» Олег Панкевич.

«Эта улица не входит в зону хозяйственного ведения предприятия "Горводоканал". Но по просьбе администрации мы принимали активное участие в обследовании и выявлении причин, поскольку раньше на этой улице таких проблем не было. Установили, что не работает в полноценном режиме канализационная насосная станция, которую в настоящий момент обслуживает Псковский район, в частности МУП "Колхоз имени "Залита". За ее обслуживание отвечает соответствующая организация. В ходе совместного выезда представителей администрации города Пскова, администрации Псковского района, обслуживающей организации и наших специалистов причину установили. Выяснилось, что эта станция не работает должным образом, хотя во время дождей и ливней она должна активно включаться в работу. Сейчас на станции ведутся работы: меняют насосы, проводят ремонт. Думаю, проблема будет исчерпана».

Заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь назвал две основные проблемы, из-за которых на дорогах и тротуарах образуются лужи, и единственный путь, как их победить. Правда, на это нужны деньги.

«Первый момент — это, конечно, ошибки проектирования: во время этого этапа не заложили необходимую мощность для отвода ливневых вод. Второй момент — это чистка и обслуживание ливневой канализации. Других проблем я не вижу, только эти две. Чтобы решить вопрос, нужно перестраивать ливневые канализации и вовремя их обслуживать. Сейчас, если мы выйдем на улицу и посмотрим, увидим, что лежит куча листвы. Посмотрим на ливневые люки — они все забиты листьями. Нужно просто пройтись, почистить, и вода будет уходить. В новых микрорайонах изначально нужно предусматривать нормальную ливневую канализацию. Посмотрите на улицы Балтийскую, на новые микрорайоны, которые называют "Псковской Венецией". Район новый, но почему бы сразу не запроектировать нормальную ливневую канализацию? Нужно просто не допускать таких ошибок в будущем. Сейчас локально все это исправить возможно, и больших денег из бюджета это не потребует».

Активист движения «Убитые дороги», постоянный участник программы «На пятой передаче» на ПЛН FM Николай Мельков уверен, что лужи победить можно, и привел конкретный пример, где это реально удалось, - проспект Энтузиастов. Много лет там «плавали» и люди, и машины, и пожарным приходилось перекачивать оттуда воду в сторону улицы Труда, где ливневка более-менее справлялась с потоками. А благодаря проведенному несколько лет назад ремонту на проспекте таких луж уже не образуется. Так или иначе, по мнению эксперта, проблему луж надо решать не локально, а системно. И главное тут даже не деньги, а понимание. Если его нет, можно годами биться над решением проблемы, а результата так и не получить.

«У нас просто хаотичный подход к ливневой канализации. Мы сейчас даже не говорим о том, что она забивается листьями, — это отдельный вопрос содержания. Проблема в самой структуре ливневой канализации: как единой системы ее, по сути, нет. По моим данным, а я сам занимаюсь проектированием, сейчас ливневая канализация устроена отдельными участками. Нет какой-то общей сети: где-то линии вообще нет, где-то сохранились старые, неучтенные линии. Как они работают, насколько они эффективны, никто в последнее время не исследует. Возможно, какие-то из них вообще не справляются со своей задачей. Это одна из проблем. Кроме того, вода временно скапливается в низине, и физику пока никто не смог победить: вода постепенно стекает по твердому покрытию, то есть по асфальту, в самую нижнюю точку. Мы и видим эту проблему. Здесь необходимо комплексное решение. Либо устанавливать напорные системы, которые будут откачивать воду, либо переделывать целый участок и менять рельеф. Но это уже огромные деньги. По сути, нужно перестраивать целую улицу, чтобы перераспределить потоки воды в другие направления. Кроме того, нужно проверить, способен ли приемный коллектор принять весь объем воды, который туда поступает. При этом мы сейчас не рассматриваем ситуации, когда происходит гроза и выпадает очень много осадков. Мы видим, что некоторые лужи появляются даже после небольшого дождя, который идет несколько часов или полдня. Значит, уже есть вопросы к инженерным системам: с их работой или устройством что-то не так. В основном эти проблемы решить можно, но для этого нужно выработать общую концепцию и придерживаться ее. На ее основе необходимо разработать конкретные мероприятия для каждого района или каждой зоны и в целом постепенно переделывать все сети. Я понимаю, что это потребует значительных затрат и времени, но такие вложения необходимы, потому что эти системы нужны всем. Это общее благо: улучшится эксплуатация дорог, а вместе с этим и общее впечатление о городе».

Необходимость системного подхода к содержанию сетей ливневой канализации Пскова видят и на муниципальном предприятии «Горводоканал», в ведении которых они находятся. Без него специалисты могут заниматься лишь содержанием ливневки, а о полноценной реконструкции и строительстве говорить пока не приходится, считает исполняющий обязанности директора «Горводоканала» Олег Панкевич.

«Ливневая канализация перешла в ведение "Горводоканала" около трех лет назад. На сегодняшний момент, по имеющимся у нас данным, мы приняли в хозяйственное ведение около 110 километров сетей ливневой канализации. Сейчас администрацией города Пскова заказана схема ливневой канализации. До конца года она уже должна быть подготовлена. Предварительные результаты нам известны. В городе Пскове сейчас в хозяйственном ведении находится только 110 километров сетей — это примерно треть от выявленных. Согласно схеме, общая протяженность сетей составит более 300 километров. К сожалению, из-за отсутствия схемы и разработанной инвестиционной программы "Горводоканал" пока не может полноценно заниматься реконструкцией и строительством новых сетей. Планируем начать эту работу в ближайшее время. При этом мы занимаемся обслуживанием существующих сетей. Ежегодно прочищаем и промываем около 20 километров переданных нам сетей. Также меняем порядка 100–150 дождевых и ливнеприемных колодцев».

Между тем директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, который на своем веку успел побывать и директором «Горводоканала», обратил внимание, что проблема луж касается не только улиц и тротуаров, но и дворов, и решать ее тоже надо. А для этого нужно сначала думать, а потом уже делать.

«Лужи победить нельзя, как и нельзя победить природу. Но минимизировать дискомфорт, связанный с водой на тротуарах и дорогах, можно. Особенно напрягают лужи во дворах, у подъездов. Это элементарная вещь — правильное благоустройство. Заасфальтировать, выложить плиткой с соответствующим уклоном, чтобы вода стекала не к подъезду, а от него. Казалось бы, простые вещи. Но у нас этих проблем очень и очень много. Мы все решаем какие-то глобальные, мировые проблемы. А вопросы благоустройства у подъезда — это вроде как то, что, по мнению многих, должно решиться само собой. Но так не получается. Дороги-то сейчас хотя бы делают, на это есть средства, и, в принципе, это интереснее: объемы большие, работа идет, асфальтируют. А у подъезда надо ковыряться, тратить силы и думать».

Тема образования луж в Пскове действительно волнует каждого, признаёт заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко. И в этом плане властям города есть что сказать: работа по борьбе с лужами ведется постоянно, системно и уже даёт результаты, подчеркнул Алексей Саенко, по пунктам перечислил, что делается.

«Администрацией города Пскова проведена масштабная работа по инвентаризации сетей ливневой канализации. Мы понимаем, где находятся проблемные участки, каков износ трубопроводов и где требуется первоочередное вмешательство. Это не просто бумажная работа, а целая интерактивная карта, с которой работают и администрация города Пскова, и муниципальное предприятие "Горводоканал". Второе — это ежедневный труд. Подрядные организации, отвечающие за содержание улично-дорожной сети, ежедневно очищают проезжую часть. Это не только вопрос внешнего вида: такая работа напрямую снижает количество грязи и листвы, которые попадают в ливневые колодцы и забивают их. Чистая дорога — залог того, что вода будет уходить. Третье — муниципальное предприятие "Горводоканал" постоянно в плановом режиме проводит очистку водоприемных колодцев ливневой канализации и самих сетей. Это кропотливая, не всегда заметная, но очень важная работа. Один из ярких положительных примеров нашей совместной работы — улица Некрасова. Еще недавно она была настоящей головной болью для водителей и пешеходов во время дождей. После ремонта и переустройства ливневой канализации проблема затопления на этой улице решена. Люди это видят и чувствуют. Это доказывает, что, когда мы подходим к решению проблемы комплексно, результат есть. Четвертое — при ремонте автомобильных дорог мы обязательно исправляем уклоны дорожного покрытия. Это делается специально для того, чтобы дождевая вода эффективно уходила с проезжей части и пешеходных дорожек и не застаивалась. Поэтому на вопрос, можно ли победить лужи, ответ однозначный: можно, и мы это делаем шаг за шагом, участок за участком. Полностью и одномоментно заменить все сети невозможно — это требует огромных денег и времени, но движение есть, и оно заметное. Мы продолжим усиливать контроль за подрядными организациями, активизируем претензионную работу там, где есть недоработки, и будем дальше ремонтировать системы ливневой канализации и улично-дорожную сеть на проблемных участках. Лужи — это не приговор, а задача, которую мы решаем вместе с нашими коллегами».

Не первый раз в нашей программе мы поднимаем проблему затопления улиц Пскова после дождя, и, если бы она со временем как-то решалась в глобальном смысле, возможно, мы бы ее в очередной раз не поднимали. Так или иначе, сдвиги есть. Администрация Пскова с профильными службами ведут системную работу, которая пока не очень заметна человеческому глазу, но со временем даст результат. Во всяком случае, хочется поймать Алексея Саенко на слове и поверить в то, что лужи – это не приговор, и бороться с ними можно! А пока эта борьба не вошла в активную фазу, достаем с антресолей резиновые сапоги.

Татьяна Иванова