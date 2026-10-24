Жителям Псковской области рассказали, как справиться с осенней усталостью

Сокращение светового дня и сезонные инфекции могут вызывать слабость, сонливость и снижение работоспособности осенью. Как помочь организму адаптироваться к смене сезона, рассказали в официальном канале Министерства здравоохранения Псковской области.

Специалисты рекомендуют чаще бывать на дневном свету. Утром в солнечную погоду полезно гулять по 15–30 минут. Также важно спать 7–9 часов в сутки, ложиться и вставать примерно в одно и то же время и отказываться от гаджетов за час до сна.

Кроме того, для поддержания энергии необходимо сохранять физическую активность, сбалансированно питаться и сократить потребление сахара. В ведомстве также советуют полностью отказаться от алкоголя и курения.

Если усталость сохраняется более трёх-четырёх недель и сопровождается одышкой, бледностью кожи, выпадением волос или резким изменением веса, следует обратиться к врачу.

Медики напоминают о важности регулярного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Терапевт оценит состояние здоровья, назначит необходимые обследования и при необходимости направит к профильным специалистам.