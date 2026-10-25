Какие привычки снижают риск инсульта, рассказала невролог

Активный образ жизни, правильное питание и регулярная диспансеризация помогут снизить риск возникновения инсульта, сообщила врач-невролог Приморской краевой клинической больницы №1 Елена Овчинникова.

«Основные причины инсульта – это повышенное давление, сахарный диабет, курение, нарушения сердечного ритма и атеросклероз сосудов головного мозга. Борьба с этими пятью основными факторами поможет снизить риск инсульта», — сказала врач.

Она отметила, что у молодых пациентов риски, как правило, возникают при генетической патологии — например, системы крови и соединительной ткани, пишут РИА Новости.

«Снижают риски инсульта активный здоровый образ жизни, правильное питание без фастфуда и сладких напитков, поддержание массы тела. Важно регулярное прохождение диспансеризации. Повышение холестерина или сахара мы не чувствуем, повышение давления тоже не всегда, а диспансеризация помогает это выявить», — пояснила Овчинникова.