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Общество

Пушкиногорский район получил финансирование на капремонты четырех объектов

15.11.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Капитальный ремонт детского сада «Сказка», школы искусств имени С. С. Гейченко, культурно-досугового центра и здания ветеринарии проведут в Пушкиногорском районе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также будет закуплено оборудование на сумму свыше 357 млн рублей. Об этом глава района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«С руководством областного комитета по сельскому хозяйству обсудили результаты участия нашего Пушкиногорского района в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Итоговый перечень проектов КРСТ, отобранных на 2024-2025 годы, утверждён комиссией при Минсельхозе РФ. Среди них - наш Пушкиногорский район, который прошёл единственным в области!» - написала Оксана Филиппова.

Глава района, что ещё в январе текущего года в районе приступили к оформлению заявочной документации и подготовке проектно-сметной документации.

 

«Благодаря коллегам - сотрудникам администрации района, лично Марии Курносовой и руководителям муниципальных учреждений - оперативно и качественно подготовлена вся необходимая документация, что позволило району стать участником проекта на 2024-2025 годы по проведению капитального ремонта», - отметила Оксана Филиппова и подчеркнула, что всего этого могло бы не состояться без финансовой помощи району, выделенной губернатором области Михаилом Ведерниковым на разработку проектно-сметной документации, стоимость которой составила 3 млн 700 тысяч рублей. 

«Впереди много работы. В ближайшее время начинаем готовить пакет документов для проведения электронного аукциона, чтобы в 2024 году своевременно провести все процедуры по определению подрядчиков и выполнению всего комплекса работ!» - заключила глава района. 

Теги: #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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