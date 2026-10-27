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Финальные поединки «Битвы роботов» псковичи смогут посмотреть в прямом эфире

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Финальные поединки Международного чемпионата по битве роботов между 32 командами пройдут с 29 по 31 октября. В финале примут участие предсатвители пяти стран, 10 регионов России — от Белгородской до Иркутской областей. Как сообщили в правительстве Псковской области, например, 31 октября на «Битве роботов» запланированы три шоу: 10:00, 14:30 и 18:00. Ссылка на прямую трансляцию чемпионата будет размещена в официальной группе «ВКонтакте». 

Ранее участниками отборочных этапов чемпионата стали 144 команды из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса (64 в дисциплине «Битва роботов», 80 в дисциплине «Битва минироботов»).

Открытый турнир Республики Татарстан по битве мини-роботов — это инженерное соревнование, в ходе которого команды разработчиков демонстрируют навыки проектирования, создания и управления боевыми машинами весом до 1,5 кг. В рамках турнира роботы сходятся в поединках на специально оборудованной арене, где их функциональность, прочность и маневренность проходят проверку в реальных боях. Мероприятие проходит в рамках финального этапа Международного чемпионата по битве роботов.

Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры. Отборочные этапы чемпионата пройдут при поддержке правительства Москвы. Оператор чемпионата — АНО «Инженеры и роботы». Генеральный технологический партнёр чемпионата — VK, генеральный индустриальный партнер — «ИКС Холдинг».

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