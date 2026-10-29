В Пскове простились с протоиереем Олегом Тэором

Отпевание протоиерея Олега Тэора состоялось в храме святого князя Александра Невского в Пскове сегодня, 29 октября. Проститься со священнослужителем пришли представители власти, духовенства, общественности и прихожане, передает корреспондент

Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Божественная литургия началась в 8:00, отпевание состоялось после литургии. После богослужения гроб с телом священнослужителя перевозят на погост Выбуты в Псковском муниципальном округе, где его похоронят.

Прощание с отцом Олегом началось накануне, 28 октября. В 14:00 гроб с телом протоиерея доставили в храм Александра Невского, после чего все желающие получили возможность проститься с ним.

Олег Тэор скончался 26 октября на 82-м году жизни. Более полувека он посвятил священническому служению, значительная часть которого была связана с Псковом и храмом Александра Невского.

С 1991 года отец Олег служил настоятелем этого храма. При его участии и под его руководством удалось восстановить храм, построенный в начале XX века для Омского полка. Он стал одним из центров духовной жизни военнослужащих Псковского гарнизона.

Особое место в деятельности протоиерея занимала поддержка защитников Отечества. Он сопровождал военнослужащих в горячих точках, в том числе во время чеченских кампаний, и оказывал им духовную помощь. В 2002 году Олег Тэор возглавил профильный отдел Псковской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами России, а в 2013 году стал помощником командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими.

Отец Олег также участвовал в восстановлении храмов Пскова и области, занимался сохранением исторического и духовного наследия региона. По его инициативе с 2009 года в городе проводятся Международные Александро-Невские чтения. При храме Александра Невского были созданы библиотека и музеи.

Священнослужитель уделял большое внимание духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

В 2015 году Олегу Тэору присвоили звание почетного гражданина Пскова. В 2025 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ему орден Дружбы.