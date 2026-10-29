Ученые раскрыли новые механизмы развития псориаза

Ученые Сеченовского университета получили новые данные о механизмах развития псориаза, которые могут стать основой для создания персонализированных методов лечения. Исследователи впервые установили, что в пораженной коже количество уникальных последовательностей Т-клеточных рецепторов в десятки и сотни раз превышает показатели здоровых тканей. Эти рецепторы помогают иммунным клеткам распознавать мишени и, предположительно, реагируют на определенные белки кожи, которые еще предстоит идентифицировать.

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Полученные результаты позволят оценивать эффективность терапии на молекулярном уровне — в том числе отслеживать сокращение количества Т-клеток, поддерживающих воспаление. В перспективе ученые рассчитывают разработать методы лечения, направленные непосредственно на эти клетки.

«Всё это следующий уровень персонализированной медицины», — отметила директор Клиники кожных и венерических болезней имени Виктора Рахманова Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова.

Еще одно исследование специалистов выявило недостаток регуляторных Т-клеток, которые в норме ограничивают чрезмерную активность иммунной системы. У пациентов с псориазом их доля составила 2,84% против 4,02% у здоровых людей. Дефицит этих клеток может способствовать усилению воспаления и росту псориатических бляшек. По мнению исследователей, полученные данные открывают перспективы для разработки клеточной терапии, предполагающей выращивание и введение пациентам собственных или специально подготовленных регуляторных клеток, пишут «Известия».