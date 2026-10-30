Нельзя научить любить: почему дачники оставляют животных умирать

С наступлением первых холодов приюты для животных переполняются новыми постояльцами: ежегодно после окончания дачного сезона в садовых товариществах остаются сотни собак и кошек. Люди возвращаются в теплые квартиры, оставляя своих питомцев один на один с приближающимися холодами, голодом и хищниками. Как помочь животным и есть ли способ разорвать порочный круг, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Половина не выживает

«Все лето на даче живу, но и осенью приезжаю туда часто — практически до первых морозов. И ситуация повторяется каждый год. В сентябре-октябре, когда соседи разъезжаются, ко мне на участок приходит один, а то и несколько котов. Уже купила большой пакет корма, чтоб подкармливать бедолаг. Что самое ужасное — котейки ласковые, на бродячих совсем не похожи, а один, видимо, какой-то породистый или метис. Такие вряд ли выживут без человека», — говорит псковичка Татьяна.

Она сомневается, что все эти животные заблудились. Конечно, и «потеряшки» бывают, но своих любимых питомцев их владельцы обычно активно ищут — и в чаты СНТ пишут, и объявления расклеивают. «Моих никто не искал. Поэтому, скорее всего, их просто выкинули тут — оставили зимовать», — считает дачница.

По ее словам, брошенных собак тоже хватает. Но женщина их боится — поэтому контакта избегает. «Всех не прокормишь, да и зимой я вряд ли буду часто приезжать сюда. Котов своих сфотографировала — знакомым показывала. Только кому нужны взрослые животные? Если и своим хозяевам они оказались не нужны», — расстраивается Татьяна.

Не всегда количество «брошенных» пополняют именно домашние питомцы. Некоторые из кошек и собак уже родились на территории СНТ. В весенне-летний период дачники их активно подкармливают, а сытые животные привыкают к месту и к людям и после отъезда продолжают оставаться возле участков.

«К одному знакомому на его участок постоянно приходила пара — черные кот и кошка. Подкармливал их всю осень, грелись у него в гараже, пока тот что-то строил. Даже зимой иногда приезжал с пакетиками корма из „Пятерочки“. Когда спрашивала, не хочет ли забрать хоть одного из них домой, отшучивался, что это „свободные животные“, они сами способны прокормить себя, и не надо их „тащить в квартиру и сажать возле батареи“. В итоге весной на участок пришел только один из этих „свободных“», — рассказывает псковичка Алиса.

Что случилось с кошкой — никому не известно. Возможно, погибла от холода или голода, а может, попалась какому-нибудь хищнику. Недавно выступавший на ПЛН FM заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Андрей Горкунов говорил о том, что даже в Пскове бродячие коты становятся добычей лис, которые иногда появляются в черте города в поисках доступной еды. Что уж говорить об оставленных на зиму кошках и собаках на территориях СНТ, которые находятся рядом со средой обитания диких животных!

«Из брошенных на даче питомцев половина однозначно не выживает, даже больше — две трети. Особенно часто гибнут кошки. Если собака выживет при минус 15 градусах, найдет снег, зароется в него, то кошки умирают уже при температуре минус 2 — засыпают, и у них останавливается сердце», — говорит председатель Псковской региональной общественной организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

Одна и та же история

Приюту для животных уже 15 лет, и каждую осень одна и та же печальная ситуация: брошенные собаки и брошенные кошки. «Кого можем, мы берем. Если кого-то не можем взять — даем рекомендации, договариваемся, что кто-то будет ездить, а мы кормом обеспечим. С осени на патронаж берем и тех, кто остался. И по возможности, как только освобождается место в приюте (может быть, к ноябрю, а может, и к январю), стараемся забрать тех, кто брошен на дачах. Каждый год. За 15 лет картина не изменилась ни разу», — сообщает она.

Иногда таким животным помогают другие дачники — ловят их, привозят в город. Или создают условия на своих участках, чтобы питомцы не погибли в сильные морозы: открывают чердаки, привозят еду. «Если муниципалитетам выделяются деньги на отлов животных, то на такие вещи никто денег не дает. В основном дачная беда решается силами волонтеров и за их счет», — отмечает она.

Сигналы об оставленных на территориях СНТ животных поступают в приют «Лесопилка» со всей области. «Но берем мы по возможности. А возможности у нас очень ограничены. Весь год мы принимаем животных, а отдаются они гораздо медленнее. Поэтому, к сожалению, большое количество брошенных животных остается на дачах», — говорит зоозащитница.

По ее словам, большинство оставленных на произвол судьбы — те, о ком все лето заботились. Вера Короткова приводит пример наиболее типичной ситуации: «Взяли котеночка. Пока на даче жили — все хорошо. Потом звонки нам: „Мы все лето его кормили, мы к нему привыкли. Заберите!“ А нам — некуда».

Также часто звонят местные жители деревень, куда на лето стекаются дачники из Новгорода и Петербурга. «Там из 15 домов только два жилых. Дачники уезжают, а животные приходят к домам старушек, которые там постоянно живут. И собаки могут быть, но кошек вообще огромное количество», — сообщает зоозащитница.

Надо чипировать

К сожалению, многие люди так поступают, и проблему отсутствия совести и ответственности за тех, кого приручили, решить сложно. «Научить любить животное невозможно. Привить ответственность через закон, через какие-то штрафы возможно. Но нужна огромная титаническая работа государства, чтобы заставить людей чипировать своих животных. То, что сделано за границей давно, у нас буксует и, наверное, будет буксовать. Но, возможно, когда-нибудь закон будет работать правильно, и людей начнут наказывать за то, что они бросают животных. Потому что по сути это оставление живого существа на муки», — считает Вера Короткова.

По ее мнению, ситуацию можно было бы изменить, сделав чипирование бесплатным. «Был лет 5 назад эксперимент: эта процедура пару месяцев была бесплатной, и огромное количество животных мы чипировали. Как только она стала стоить 200–300 рублей, поток уменьшился в разы. А сейчас цена составляет около 1500 рублей, и желающих нет. Животных чипируют только перед выездом за границу — это обязательное условие. А такие нечипированные, неопознанные, можно сказать, ничьи коты и собаки остаются на дачах и в деревнях», — заметила руководитель приюта.

«Из СНТ и деревень собак и котов забирали. Хаски Мяту и овчарку, мне кажется, в дачный поселок кто-то привез и выкинул там. Одну из них удалось пристроить. Вторая — уже два года живет у нас. А котят под забором находим каждую осень — их оставляют чаще», — рассказала владелец приюта для собак и кошек Алена Купцова. Девушка уже 12 лет старается найти дом для ездовых собак. Началось все с сибирского хаски, теперь у Алены живет 70 собак и 20 котов.

По словам Алены, пристроить ее питомцев очень сложно. «Желающих взять активных собак — единицы. Поэтому удается отдать не больше трех в год. Это ничто по сравнению с количеством животных, которых мы забираем с улицы и из ужасных условий. На маленьких собак спрос есть, но такие у нас бывают редко. Зато они уже дома. За этот год для десяти наших питомцев нашли дом», — отмечает она.

Что касается оставленных на даче котов и кошек, по словам зооволонтера, лучше их забирать домой или хотя бы стерилизовать и попытаться пристроить. Просто привозить в город — это тоже обрекать на гибель. «В городской среде они точно не жильцы, потому что все-таки привыкли на природе, знают там каждый угол, возможно, даже родились на территории СНТ. Не факт, что они выживут в городе, где поток машин, много других животных. На дачах все равно кто-нибудь да остается, есть „кормильцы“, которые специально приезжают зимой на дачи», — говорит Алена.

А бороться с безответственными хозяевами животных, по мнению волонтера, может помочь только электронная идентификация питомца. «Я всегда за чипирование! Чипирую собак своих и всех, кто к нам попадает уже на протяжении 10 лет. Мне кажется, это единственный вариант как-то контролировать безответственных владельцев, которые бросают своих животных», — считает девушка.

Подводя итог сказанному выше, можно сказать, что проблема брошенных на дачах животных — не разовая сезонная неприятность, а системная и повторяющаяся из года в год. После окончания дачного сезона люди уезжают в город, а собаки и кошки остаются без еды, тепла и защиты; значительная часть их гибнет. Приюты и волонтеры помогают по мере сил, но их возможности ограничены, и полностью решить проблему они не могут.

Главные причины — безответственность владельцев, отсутствие действенного контроля и недостаточная ответственность за судьбу прирученного животного. Поэтому одних призывов к совести недостаточно. Нужны системные меры: обязательная идентификация питомцев, доступное или бесплатное чипирование и наказания за жестокое обращение с животными. Потому что оставить питомца без пищи и тепла — это так же бесчеловечно, как и причинить ему вред собственными руками.

Светлана Синцова