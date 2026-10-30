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Прекращены полномочия судьи Псковского областного суда Дмитрия Казанцева

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Квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявление судьи Псковского областного суда Дмитрия Казанцева о прекращении его полномочий. Соответствующее решение принято на заседании квалификационной коллегии судей региона, сообщили в пресс-службе судов области. 

Кроме того, квалификационной коллегией судей Псковской области даны рекомендации на должность мирового судьи пяти кандидатам.

Так, на должность судьи Великолукского районного суда рекомендована Юлия Ершова.

На пост мирового судьи судебного участка №29 в границах административно-территориальной единицы «город Псков» на трехлетний срок полномочий рекомендована Анна Гребнева. А на должность мирового судьи судебного участка №42 в границах города Пскова без ограничения срока полномочий - Ольга Павлович.

Мировым судьей судебного участка №6 в границах административно-территориальной единицы «Красногородский район» без ограничения срока полномочий рекомендуют назначить Ирину Шилову.

✅На должность мирового судьи судебного участка №20 в границах административно-территориальной единицы «Невельский район» без ограничения срока полномочий рекомендована Наталья Терехова.

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