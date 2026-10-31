«Буква закона соединяется с реальной жизнью»: Псковские депутаты поздравили судебных приставов региона

По поручению председателя Законодательного Собрания Бориса Елкина вице-спикер Алексей Севастьянов поздравил коллектив управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный канал Заксобрания в Мах.
Фотографии: Псковский парламент / Мах.
От имени всего депутатского корпуса парламентарий передал приветственный адрес, в котором отмечается особая роль службы в обеспечении законности.
«Ваша служба – это то звено, где буква закона соединяется с реальной жизнью. Именно судебные приставы превращают правовые нормы в уверенность граждан в том, что их права будут восстановлены, а обязательства – выполнены. Ваша выдержка, принципиальность и строгое соблюдение закона обеспечивают реальное функционирование правовой системы. Сегодняшнее поколение судебных приставов достойно несёт службу, опираясь на опыт ветеранов. Желаем вам благополучия и дальнейших достижений на службе во благо граждан и страны!» – говорится в поздравлении.