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«Буква закона соединяется с реальной жизнью»: Псковские депутаты поздравили судебных приставов региона

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По поручению председателя Законодательного Собрания Бориса Елкина вице-спикер Алексей Севастьянов поздравил коллектив управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный канал Заксобрания в Мах. 

Фотографии: Псковский парламент / Мах. 

От имени всего депутатского корпуса парламентарий передал приветственный адрес, в котором отмечается особая роль службы в обеспечении законности.

 
«Ваша служба – это то звено, где буква закона соединяется с реальной жизнью. Именно судебные приставы превращают правовые нормы в уверенность граждан в том, что их права будут восстановлены, а обязательства – выполнены. Ваша выдержка, принципиальность и строгое соблюдение закона обеспечивают реальное функционирование правовой системы. Сегодняшнее поколение судебных приставов достойно несёт службу, опираясь на опыт ветеранов. Желаем вам благополучия и дальнейших достижений на службе во благо граждан и страны!»  – говорится в поздравлении.
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Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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