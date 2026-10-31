«Буква закона соединяется с реальной жизнью»: Псковские депутаты поздравили судебных приставов региона

По поручению председателя Законодательного Собрания Бориса Елкина вице-спикер Алексей Севастьянов поздравил коллектив управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный канал Заксобрания в Мах.

Фотографии: Псковский парламент / Мах.

От имени всего депутатского корпуса парламентарий передал приветственный адрес, в котором отмечается особая роль службы в обеспечении законности.