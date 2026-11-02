Большинство респондентов ПЛН считает Хэллоуин навязанным Западом мракобесием

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (68,7%) никогда не праздновали Хэллоуин, так как считают мероприятие навязанным Западом мракобесием. Такой вариант ответа псковичи выбрали, отвечая на вопрос о том, отмечают ли они данный праздник. В опросе приняли участие 364 человека.

Еще 15,4% проголосовавших заявили, что им не интересен этот неофициальный праздник.

А 9,6% отметили, что с удовольствием отмечают Хэллоуин: «Мне очень нравится эстетика этого праздника и близка его идеология». В то же время 3,1% участников опроса считают, что при нынешних обстоятельствах его праздновать неуместно.

Еще 1,7% респондентов организовывали праздники для детей, потому что им это интересно. А 0,9% проголосовавших праздновали Хэллоуин не по своей воле: мероприятие проводили на работе или в учебном заведении.

Впервые в этом году решили отметить Хэллоуин 0,6% респондентов из-за большого ассортимента интересных тематических товаров в магазинах.

Таким образом, большинство респондентов считает, что Хэллоуин — веяние, навязанное Западом. Меньше 10% проголосовавших отмечают праздник из-за симпатии к истории и эстетике, часть опрошенных устраивали праздник для детей, а абсолютное меньшинство впервые в этом году отмечали Хэллоуин из-за разнообразия интересных товаров.

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