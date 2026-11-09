 
Общество

Жителя Печорского округа обязали убрать свалку на своём участке

0

Житель Печорского муниципального округа должен убрать строительный и бытовой мусор со своего участка в Псковском муниципалитете до 1 июня 2027 года. Такое решение принял Печорский районный суд, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В апреле 2026 года в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о свалке на земельном участке в Псковском округе на территории птицефабрики «Псковская», который принадлежит жителю Печорского муниципалитета Ерёмину.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать владельца убрать мусор. В суде представитель собственника объяснила, что мусор на участок свозят неизвестные люди. Сам владелец старается убирать отходы по мере возможности. При этом с требованиями прокуратуры он согласился.

Суд решил, что следить за чистотой участка должен его собственник, даже если мусор оставляют другие люди. Теперь мужчина обязан убрать отходы до 1 июня 2027 года. Решение суда можно обжаловать.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026