Жителя Печорского округа обязали убрать свалку на своём участке

Житель Печорского муниципального округа должен убрать строительный и бытовой мусор со своего участка в Псковском муниципалитете до 1 июня 2027 года. Такое решение принял Печорский районный суд, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В апреле 2026 года в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о свалке на земельном участке в Псковском округе на территории птицефабрики «Псковская», который принадлежит жителю Печорского муниципалитета Ерёмину.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать владельца убрать мусор. В суде представитель собственника объяснила, что мусор на участок свозят неизвестные люди. Сам владелец старается убирать отходы по мере возможности. При этом с требованиями прокуратуры он согласился.

Суд решил, что следить за чистотой участка должен его собственник, даже если мусор оставляют другие люди. Теперь мужчина обязан убрать отходы до 1 июня 2027 года. Решение суда можно обжаловать.