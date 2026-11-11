Зарплаты сборщиков мебели в Псковской области выросли на 52% за год

Средние предлагаемые зарплаты в производственном секторе Псковской области значительно выросли за первые десять месяцев 2026 года. Лидерами по динамике стали сборщики мебели, слесари-ремонтники и газорезчики. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе сервиса «Авито».

По данным сервиса, в транспортном машиностроении средний уровень зарплатных предложений увеличился на 47% и достиг 118 514 рублей в месяц. В производстве промышленного оборудования рост составил 40% (до 98 177 рублей), а в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры - 17% (до 66 000 рублей).

Среди отдельных профессий наибольший скачок доходов зафиксирован у сборщиков мебели: их зарплатные предложения выросли на 52%, до 106 250 рублей. Слесари-ремонтники стали получать в среднем на 29% больше (75 000 рублей), а газорезчики - на 21% (80 000 рублей).

Параллельно с ростом зарплат резко увеличился спрос на рабочих специалистов. Число вакансий для сборщиков мебели выросло на 123%, для газорезчиков - на 116%, а в сфере ремонта техники в целом - на 134%. В автомобильной отрасли количество предложений о работе увеличилось почти вдвое — на 99%.

Эксперты связывают такую динамику с дефицитом квалифицированных кадров. Работодатели вынуждены повышать доходность позиций, чтобы привлечь сотрудников с необходимыми навыками и опытом.

«Важно учитывать, что средние зарплатные предложения рассчитываются как среднее значение между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатных вилках вакансий на платформе. Они могут отличаться от фактического дохода специалистов, поскольку не учитывают премии, бонусы и другие выплаты. На уровень вознаграждения также влияют регион, опыт и квалификация кандидатов, формат занятости и специфика сферы» - отмечает руководитель направления по развитию регионов «Авито Работы» Наиль Хафизов.