Две пожилые псковички стали жертвами телефонных аферистов, которые убедили их перевести более 2,5 миллиона рублей на «безопасные счета», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники связались с пенсионерками по телефону и под предлогом защиты денежных средств от возможных финансовых потерь убедили их срочно перевести деньги на указанные счета. В результате женщины лишились в общей сложности более 2,5 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.