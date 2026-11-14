Осенняя вечёрка для молодёжи прошла в православном Молодёжном центре Псковской епархии «Трилучье» на улице Профсоюзной, 10, сегодня, 14 ноября. Организаторами выступили центр и творческое объединение «МОХ», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участников ждали народные танцы и игры. Как рассказал руководитель творческого объединения «МОХ» Андрей Ермолаев, главная цель встречи — объединить молодёжь и познакомить её с русской культурой.

«Нас ожидают танцы, игры. Цель данного мероприятия — сплотить молодёжь, познакомить с исконно русской культурой и её традициями. Такие мероприятия проводим уже год, но в „Трилучье“ будем проводить первый раз», — отметил Андрей Ермолаев.

Организатор культурных и досуговых мероприятий молодёжного центра «Трилучье» Анна Редькина рассказала, что в центре регулярно проводят мероприятия, посвящённые народным и культурным традициям.

«У нас регулярно проходят праздничные мероприятия: вечера танцев, русские народные гуляния, поэтические вечера. В этот раз мы пригласили ансамбль со стороны, чтобы он провёл вечёрку в исконно русских традициях», — сообщила Анна Редькина.

Дату встречи выбрали не случайно: 14 ноября православная церковь чтит память святых бессребреников Космы и Дамиана, которых на Руси считали покровителями здоровья, брака и ремёсел. С этим днём связывали молодёжные гуляния и застолья.

В завершение вечёрки участники смогли пообщаться за чашкой чая.