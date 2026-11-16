Самозанятые Псковской области впервые получили выплаты по больничным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Социального фонда России, это стало возможным благодаря участию жителей региона в программе добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

На сегодняшний день в программе зарегистрированы 75 самозанятых региона, применяющих налог на профессиональный доход. На сегодняшний день 10 участников программы уже получили первые выплаты по больничным листам от отделения СФР по Псковской области более чем на 190 тысяч рублей. Все они выбрали максимальную страховую сумму — 50 тысяч рублей в год.

Присоединиться к добровольному страхованию можно в клиентской службе Отделения, на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Мой налог». После подачи заявления самозанятому необходимо начать перечислять взносы. Право на пособие возникает через шесть месяцев регулярной уплаты. Например, у тех, кто вступил в программу с первого дня её действия — в январе 2026 года — и внёс первый платёж в феврале, оно уже наступило с 1 августа.

Размер страхового взноса составляет 3,84% от страховой суммы в год. При максимальной сумме 50 тысяч рублей это 1 920 рублей в месяц или 23 040 рублей за год; при 35 тысячах рублей — 1 344 рубля в месяц или 16 128 рублей за год.

Пособие рассчитывается в два этапа. Сначала определяется «средний заработок»: при участии в программе от 6 до 12 месяцев он составляет 70% от страховой суммы, после 12 месяцев непрерывной уплаты — 100%. Затем применяется процент, зависящий от общего страхового стажа: 60% при стаже менее пяти лет, 80% — от пяти до восьми лет, 100% — более восьми лет. Так, у первого участника, выбравшего максимальную страховую сумму в 50 тысяч рублей, пособие за пять дней нетрудоспособности составило 5,6 тысячи рублей.

После закрытия листка нетрудоспособности самозанятому, участвующему в программе, поступает уведомление в мобильное приложение «Мой налог» от отделения СФР по Псковской области через портал Госуслуг. При подтверждении им согласия средства перечисляются в течение десяти рабочих дней.

«Страхование распространяется на нетрудоспособность самого самозанятого, а также на больничный по уходу за ребёнком или другим членом семьи. При этом программа не касается декретных выплат, связанных с отпуском по беременности и родам или уходом за ребёнком до 1,5 лет», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Для участников предусмотрены поощрения: если не обращаться за больничными 18 месяцев, взнос снижается на 10%, после 24 месяцев — на 30%.

За дополнительной консультацией можно обратиться в единый контакт-центр Соцфонда по бесплатному номеру: 8-800-100-00-01, и в социальные сети отделения СФР по Псковской области — Mах, «ВКонтакте», «Одноклассники».