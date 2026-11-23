Облачная погода ожидается на территории Псковской области 24 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ночью местами умеренные. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток ожидается от -3 до +2 градусов.

В Пскове прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в течение суток ожидается от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление низкое.