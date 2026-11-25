Новый вице-губернатор Псковской области Оксана Иванова за годы работы во внутренней политике региона зарекомендовала себя как эффективный и надёжный руководитель, способный выстраивать конструктивный диалог с представителями разных политических сил. Такое мнение в беседе с Псковской Лентой Новостей высказала депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова.

«Я считаю, что это абсолютно заслуженное повышение для настоящего профессионала. В рамках своей политической деятельности я знаю Оксану Игоревну уже очень много лет, и всегда наше взаимодействие происходило и, надеюсь, будет проходить максимально конструктивно. За годы работы во внутренней политике она мне показалась не просто эффективным, а по-настоящему надёжным руководителем, который умеет находить общий язык. Специфика работы очень серьёзная: это политические партии, где у каждого свой взгляд, своё мнение, депутаты, главы муниципалитетов, общественные организации. И ей, безусловно, это удавалось и будет удаваться», - отметила Наталья Тудакова.

Парламентарий выразила уверенность, что профессиональный опыт Оксаны Ивановой поможет ей в решении стратегических задач на новой должности.