Уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого обвиняют в фальсификации доказательств ради упрощения собственной работы, направили для рассмотрения по существу в Псковский городской суд. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, полицейский подделал документацию, чтобы сократить объем бумажной работы и усилий при расследовании одного из дел.

Согласно материалам дела, обвиняемый официально оформил постановление о проведении срочного обыска в жилище, однако на самом деле никуда не выезжал и следственные действия не проводил. Фактически, сотрудник полиции составил фиктивные документы о своей деятельность.

Теперь ему предстоит ответить за это перед законом: действия полицейского квалифицированы по части 2 статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание или следователем»).

Санкция данной статьи предусматривает строгое наказание. В зависимости от решения суда, обвиняемому может грозить ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением или без лишения права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до пяти лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.