Международный женский фестиваль пройдёт на Мальте с 1 по 6 апреля 2027 года. Российские участницы представят культуру своей страны и познакомятся с женщинами из других государств. Об этом президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина рассказала в ходе онлайн-брифинга в объединённом общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По её словам, фонд уже трижды проводил масштабные фестивали на Мальте, однако из-за пандемии и международной обстановки организаторам пришлось взять паузу на несколько лет.

«Мы на Мальте проводили уже три раза крупные фестивали, объединялись с европейскими женщинами. Сейчас мы готовимся представить нашу страну, показать культуру и красоту. К нам также присоединятся женщины из других стран. Когда мы дружим в Москве, в России, это одно, но дружить ещё и на международном уровне - это тоже очень здорово », - отметила Алла Маркина.

В течение пяти дней организаторы планируют провести десять мероприятий. В программу войдут: морская прогулка, посещение Русского дома в Валлетте, знакомство с местными достопримечательностями и финальный гала-ужин с вручением международных наград и корон.

«Этот международный нетворкинг покажет, какие русские женщины. Что мы на самом деле все мечтаем только о мире, что мы не враждебная страна. Через культуру, через общение мы, положим небольшой кирпичик в то, чтобы заявить о нашей положительной энергии», - отметила президент фонда.

Алла Маркина также рассказала, что женский журнал фонда, который на русском языке издают уже десять лет, в течение последнего года выходит и на английском языке. Цель проекта - объединить женщин из России и европейских стран.