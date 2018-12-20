Спорт

В Моглинской школе торжественно открыт отремонтированный спортзал

Торжественное открытие обновленного спортзала состоялось 25 декабря в Моглинской средней школе (Псковский район), в которой сегодня обучаются более 400 детей. Ремонт в образовательном учреждении проведен в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт», который в регионе курирует вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на создание комфортных условий для занятий физической культурой были потрачены средства в размере 1 млн 971 тысячи рублей. На эти деньги удалось решить вопросы с отоплением и освещением, выполнить косметический ремонт помещения и приобрести спортивный инвентарь.

«Спасибо партии «Единая Россия», Государственному управлению образования за такой прекрасный спортивный зал. Сегодня созданы все условия для развития физической культуры. В зале тепло, светло, красиво, и дети с удовольствием занимаются спортом», - поделился директор Моглинской школы Владимир Дмитриев. По его словам, это единственный спортзал в деревне Неёлово-2, и открыт он для всех до позднего вечера. Одновременно там могут заниматься до 50 человек.

«Я помню, что здесь было до начала ремонта, и сегодня вижу огромный результат», - сказал эксперт партпроекта «Детский спорт» Николай Агафонов и подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена – в 2019 году в Псковской области планируется отремонтировать 21 школьный спортзал.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.