Псковские росгвардейцы заняли призовое место на чемпионате по шахматам

Псковские росгвардейцы заняли призовое место на чемпионате Северо-Западного округа войск национальной гвардии России по шахматам, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгрвардии по Псковской области

В шахматном чемпионате Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, посвященном 10-летию образования Росгвардии и 215-летию войск правопорядка, приняли участие более 40 шахматистов из 23 команд воинских частей округа и территориальных управлений. Судейство чемпионата осуществлял Алексей Никитин, международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории.

По результатам соревнований, которые прошли на базе шахматного клуба «Медный всадник», первое место занял лейтенант полиции Владислав И., аппарат ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области; второе место – майор полиции Кирилл И., ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Коми; третье место – майор полиции Станислав К., ОВО по Калининскому району Санкт-Петербурга.

В командном зачете победителем стала команда ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области; второе место – у Управления Росгвардии по Республике Коми; третье место – Управление Росгвардии по Псковской области.

Победителям и командам-призерам были торжественно вручены кубки, медали и грамоты. Сильнейшие шахматисты в составе сборной представят Северо-Западный округ на чемпионате Росгвардии