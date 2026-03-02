 
Спорт

Команда клуба Nordman из Пскова заняла второе место в третьем туре Суперлиги по настольному теннису

0

Команда клуба Nordman из Пскова по итогам третьего тура мужской Суперлиги по настольному теннису заняла второе место в рейтинге, набрав 43 очка. В соревнованиях участвовали 16 команд, сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Юрия Сорокина

В состав команды входят: мастер спорта Иван Никулин; мастер спорта Рамиль Мутыгуллин; мастер спорта международного класса Александр Ханин; мастер спорта Александр Волошин. 

Тренером команды является Вячеслав Буров.

Четвертый тур состоится в начале апреля.

«Желаем нашим спортсменам удачи! Впереди - четвертый тур, который состоится в начале апреля. Болеем за наших!» - добавил Юрий Сорокин.

