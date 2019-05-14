Спорт

10 команд зарегистрировались к участию в Международной Встрече воздухоплавателей

На юбилейный 25-й чемпионат России по воздухоплаванию и 24-ю Международную Встречу на данный момент зарегистрировались 8 спортивных команд и две команды, которые будут участвовать в фиесте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019, это пилоты из Московской области, Калуги, Крыма и Великих Лук.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».