Спорт

Участники Встречи воздухоплавателей в Великих Луках устроили шествие по улицам города

В Великих Луках стартует 24-я Международная встреча воздухоплавателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, только что по центру города прошла торжественная колонна аэронавтов и их команд.

Машины с горелками проехали по улицам и проспектам Великих Лук в сторону Летней эстрады, их сопровождала пешая колонна пилотов. Участники соревнований в руках держали таблички с названием своих городов и стран, их приветствовали великолучане и гости города.

По традиции в шествии воздухоплавателей приняли участие мажоретки и духовой оркестр.

Напомним, с 19.00 будет дан общий старт аэростатов.

С 13 по 16 июня будут проходить спортивные полеты. Торжественное закрытие с подведением итогов и награждением победителей состоится 17 июня в 17.00. Завершится Встреча воздухоплавателей Ночным свечением аэростатов на площади Ленина с 21 до 23 часов.