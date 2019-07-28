В рамках всероссийской акции «День спорта с Росгвардией» в Пскове прошли соревнования по волейболу

На базе псковского ОМОН состоялся турнир по волейболу, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. В соревнованиях приняли участие команды ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и аппарата Управления.
Красивые подачи, блокировки, результативные передачи и сложнейшие подборы мячей накаляли страсти всей игры. В результате серии напряжённых спортивных схваток первое место завоевала команда вневедомственной охраны, второе место заняли представители ОМОН и замкнула тройку призеров команда Управления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
По итогам соревнований команды были поощрены грамотами.