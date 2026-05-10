Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал победу в Иркутске

Команда «Луки-Энергия» обыграла «Иркутск» со счётом 1:0 в Черемхово на стадионе «Шахтёр» в рамках 7-го тура Второй лиги, дивизиона «Б», группы 2, сообщили в группе «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Группа «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» сети «ВКонтакте»

Матч собрал 1022 зрителя.

Судил встречу Виталий Евдокимов из Барнаула, ему помогали Артём Полосков (Новосибирск) и Александр Рыков (Томск). Резервный судья — Данила Черыш (Иркутск), инспектор — Евгений Вячеславович Закоморный (Благовещенск).

Единственный гол забил Джамал Дибиргаджиев на 79-й минуте.

В составе «Луки-Энергии» играли: Дмитрий Мельник, Василий Лунёв, Лев Ушахин, Илья Сальников, Александр Серасхов (заменён на Валентина Андямова на 64-й минуте), Виктор Киселёв, Игорь Шестаков (заменён на Олега Кузьмина на 74-й минуте), Алексей Пипо, Иван Галанин (заменён на Артёма Егорова на 74-й минуте), Егор Панков (заменён на Геннадия Никитина на 88-й минуте) и Михаил Селюков (заменён на Джамала Дибиргаджиева на 64-й минуте). В запасе остался Дмитрий Саганович.

У «Иркутска» на поле вышли: Андрей Сорокин, Дмитрий Пытлев, Александр Усов, Фёдор Мотовилов, Алексей Найдёнов, Андрей Ломаш, Егор Перевозников, Даниил Канхарей (заменён на Ивана Яковлева на 52-й минуте), Дмитрий Икованюк, Арсений Лаврентьев (заменён на Виктора Антонюка на 52-й минуте) и Владислав Луташев.

Команда «Луки-Энергии» вышла на первое место в турнирной таблице. 

«Эту победу команда посвящает всем великолучанам в честь великого праздника», - отметили в группе «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» социальной сети «ВКонтакте».

