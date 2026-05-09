Спортивный старт, приуроченный ко Дню Победы, состоялся в Пскове

Спортивный старт, организованный в честь Дня Победы, прошёл в Пскове. Участники мероприятия преодолели дистанцию в 5 км — собрались вместе, чтобы почтить память героев и поддержать друг друга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Многие участники взяли с собой символы праздника: георгиевские ленты и небольшие флаги.

Программу мероприятия реализовали в соответствии с запланированным таймингом:



8:30 — сбор и брифинг волонтёров;

8:40 — открытие мероприятия и вступительное слово о празднике;

8:43 — разминка;

8:50 — брифинг для участников и общее фото;

8:57 — предстартовая песня;

9:00 — старт забега;

9:40 — концерт группы «Брусника»;

9:55 — торжественное завершение мероприятия и чаепитие. Участники поделились угощениями, чаем и приятной атмосферой общения.

В спортивном старте приняли участие жители города разных возрастов — в том числе целыми семьями. Мероприятие позволило объединить спорт и дань уважения истории страны.