 
Спорт

Спортивный старт, приуроченный ко Дню Победы, состоялся в Пскове

0

Спортивный старт, организованный в честь Дня Победы, прошёл в Пскове. Участники мероприятия преодолели дистанцию в 5 км — собрались вместе, чтобы почтить память героев и поддержать друг друга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Многие участники взяли с собой символы праздника: георгиевские ленты и небольшие флаги.

 

Программу мероприятия реализовали в соответствии с запланированным таймингом:

8:30 — сбор и брифинг волонтёров;
8:40 — открытие мероприятия и вступительное слово о празднике;
8:43 — разминка;
8:50 — брифинг для участников и общее фото;
8:57 — предстартовая песня;
9:00 — старт забега;
9:40 — концерт группы «Брусника»;
9:55 — торжественное завершение мероприятия и чаепитие. Участники поделились угощениями, чаем и приятной атмосферой общения.

 

В спортивном старте приняли участие жители города разных возрастов — в том числе целыми семьями. Мероприятие позволило объединить спорт и дань уважения истории страны.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026