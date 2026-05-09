Спортивный старт, приуроченный ко Дню Победы, состоялся в Пскове

Спортивный старт, организованный в честь Дня Победы, прошёл в Пскове. Участники мероприятия преодолели дистанцию в 5 км — собрались вместе, чтобы почтить память героев и поддержать друг друга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН
Многие участники взяли с собой символы праздника: георгиевские ленты и небольшие флаги.
Программу мероприятия реализовали в соответствии с запланированным таймингом:
8:30 — сбор и брифинг волонтёров;
8:40 — открытие мероприятия и вступительное слово о празднике;
8:43 — разминка;
8:50 — брифинг для участников и общее фото;
8:57 — предстартовая песня;
9:00 — старт забега;
9:40 — концерт группы «Брусника»;
9:55 — торжественное завершение мероприятия и чаепитие. Участники поделились угощениями, чаем и приятной атмосферой общения.
В спортивном старте приняли участие жители города разных возрастов — в том числе целыми семьями. Мероприятие позволило объединить спорт и дань уважения истории страны.