 
Спорт

Псковский футбольный клуб объявил старт набора малышей в новые группы

0

Футбольный клуб «Псков» объявил старт набора малышей в новые группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе.

Афиша: ФК «Псков» / «ВКонтакте»

Открыт набор мальчиков:

• 2020 года рождения — тренер Илья Ягодкин (8-911-361-45-27)
• 2021 года рождения — тренер Андрей Чванов (8-911-398-14-43)

Спортсменов ждёт:

  • Квалифицированные тренеры с опытом работы с детьми
  • Современный инвентарь и безопасные условия для тренировок
  • Участие в региональных и всероссийских турнирах
  • Реальная возможность вырасти в профессионального футболиста

Занятия в группах ФК «Псков» осуществляются на бесплатной основе.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026