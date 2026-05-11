Псковский футбольный клуб объявил старт набора малышей в новые группы

Футбольный клуб «Псков» объявил старт набора малышей в новые группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе.
Открыт набор мальчиков:
• 2020 года рождения — тренер Илья Ягодкин (8-911-361-45-27)
• 2021 года рождения — тренер Андрей Чванов (8-911-398-14-43)
Спортсменов ждёт:
- Квалифицированные тренеры с опытом работы с детьми
- Современный инвентарь и безопасные условия для тренировок
- Участие в региональных и всероссийских турнирах
- Реальная возможность вырасти в профессионального футболиста
Занятия в группах ФК «Псков» осуществляются на бесплатной основе.