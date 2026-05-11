 
Спорт

В Пскове прошел открытый чемпионат «Динамо» по практической стрельбе

0

На базе управления МВД России по Псковской области состоялся чемпионат «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: УМВД России по Псковской области

Организатором соревнований выступило региональное отделение общества «Динамо», которое уже много лет активно поддерживает развитие спортивной стрельбы в регионе. Участники продемонстрировали высокие навыки и мастерство, проходя различные этапы соревнований.

 

В командном зачете победителем стала команда управления МВД России по Псковской области. Второе место заняла команда управления Росгвардии по Псковской области, а третье место досталось команде «КФК-10».

«Все победители были награждены благодарностями, почетными грамотами и медалями, что стало достойным завершением напряженных и захватывающих состязаний», - рассказали в управлении.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026