В Пскове прошел открытый чемпионат «Динамо» по практической стрельбе

На базе управления МВД России по Псковской области состоялся чемпионат «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: УМВД России по Псковской области

Организатором соревнований выступило региональное отделение общества «Динамо», которое уже много лет активно поддерживает развитие спортивной стрельбы в регионе. Участники продемонстрировали высокие навыки и мастерство, проходя различные этапы соревнований.

В командном зачете победителем стала команда управления МВД России по Псковской области. Второе место заняла команда управления Росгвардии по Псковской области, а третье место досталось команде «КФК-10».

«Все победители были награждены благодарностями, почетными грамотами и медалями, что стало достойным завершением напряженных и захватывающих состязаний», - рассказали в управлении.