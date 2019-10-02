Спорт

«Остров» стал победителем первенства Псковской области по футболу

Областная федерация футбола подвела итоги первенства Псковской области по футболу среди команд первой лиги. Участие в турнире-2019 принимали 15 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола. Соревнования проходили в два этапа - групповой (соперники разделенные на две зоны сыграли между собой в два круга) и финальный - традиционный «Финал четырех». Матчи первого тура состоялись 15-16 июня.

После завершения группового этапа четверка финалистов выглядела следующим образом: «Север» - «Остров-670» и «Чайка» Гдов, а «Юг» - «Опочка» и «Невель».

«Финал четырех» проходил в Пскове на стадионе «747» с 27 по 29 сентября. В решающем, заключительном матче, благодаря дублю Георгия Харченко футболисты из Острова со счётом 2:0 одержали победу над спортсменами из Опочки. В итоге команда «Остров-670» стала победителем первенства области, «Опочка» – удостоилась серебряных наград, а гдовская «Чайка» - бронзовых.

Помимо командных призов, были вручены и индивидуальные награды. Их получили: лучший вратарь - Артём Васильев (Невель), лучший защитник – Сергей Фёдоров (Остров), лучший полузащитник - Богдан Тимофеев (Опочка), лучший нападающий - Алексей Ефимов (Гдов) и лучший игрок – Георгий Харченко (Остров).