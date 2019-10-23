Спорт

«Псков-747 занял первой место на турнире в Великом Новгороде

Детская футбольная команда «Псков-747» завоевала «золото» на турнире «Осенний Кубок Электрона», который проходил в Великом Новгороде с участием семи команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации футбола.

12-летние псковские футболисты под руководством Германа Кравченко сыграли шесть матчей в своей возрастной категории, в пяти из которых одержали победу и еще в одном сыграли вничью. Это позволило стать обладателями «золотых» наград.

Кроме того, игрок команды «Псков-747» Егор Дубасов признан лучшим вратарем турнира, а его одноклубник Давид Шаинидзе стал лучшим игроком.