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Спорт

У Псковского гуманитарного лицея появился стадион стоимостью миллион рублей

25.10.2019 17:11|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковского гуманитарного лицея появился стадион. Из бюджета Пскова на эти цели было выделено около миллиона рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскове, торжественное открытие спортивного объекта состоялось 25 октября и собрало учителей, учащихся, спортсменов, представителей городской и областной власти.

«Спортивное ядро представляет собой поле для мини-футбола с искусственным покрытием, которое предоставил Российский футбольный союз. Основание под газон и его укладку обеспечил муниципалитет», - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что со знаменательным событием детей и педагогов поздравил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. «Неспроста мы собрались сегодня здесь в преддверии большого государственного праздника - Дня народного единства. Все вместе, как одна большая команда, мы выполнили главную задачу - создали спортивный центр не только для школы, но и для всего микрорайона», - сказал он, поблагодарил за поддержку идеи губернатора Михаила Ведерникова, главу администрации Пскова Александра Братчикова и его заместителей, а также вручил символический футбольный мяч учителю физкультуры Алексею Павлову.

Отдельные слова благодарности вице-губернатор адресовал генеральному директору ООО «Зенит-Арена» Владимиру Литвинову за зрительские трибуны на 70 мест - наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Коме того, в пресс-службе подчеркнули, что заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов выразил надежду, что новое футбольное поле станет центром притяжения для людей всех возрастов. «Благодаря сотрудничеству со спортивной школой «Стрела» мы сможешь здесь вырастить новых чемпионов», - отметил он и призвал детей бережно относиться к новому имуществу. От региональной Федерации футбола он вручил школьникам футбольные мячи.

Торжественная церемония продолжилась выступлением гимнасток и учащихся старших классов школы. Право забить первый мяч в ворота было предоставлено мастеру спорта России по футболу, руководителю ДЮСШ «Стрела» Андрею Аленичеву. Мероприятие завершилось товарищеским матчем между детскими командами футбольных клубов «Стрела» и «Псков-747».

Теги: #футбол #ОМСУ #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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