Спорт

Игроков ФК «Псков-747» отметили за успешное выступление в составе сборной СЗФО на первенстве России

На торжественном приеме полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, который прошел в среду, 18 декабря, состоялось награждение двух воспитанников футбольного клуба «Псков - 747»: Александра Коренблюма и Антона Панарина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Почетные дипломы и памятные подарки игрокам вручил президент Федерации футбола МРО «Северо-Запад» Анатолий Турчак. За активную работу по воспитанию талантливых спортсменов также был награжден президент клуба Алексей Севастьянов.

Наград представители «Псков — 747» удостоены по итогам 2019 года. Псковские футболисты приняли участие в Первенстве России в составе сборной Северо-Западного Федерального округа, где они завоевали «серебро». Кроме того, Александр Коренблюм признан лучшим нападающим соревнований.

Отметим, что оба спортсмена 2002 года рождения. Занимаются футболом около 13 лет, последние два года ребята играют в одной команде. В сборную по футболу СЗФО они попали по итогам удачного выступления на турнире МРО «Северо-Запад», где псковская команда завоевала «золото», а игроки - личные награды.

Так, Антон Панарин был назван лучшим игроком турнира, а Александр Коренблюм - лучшим бомбардиром.

Фотографии предоставлены ФК «Псков - 747».