Спорт

Около 200 псковичей начали год с забега в Финском парке

1 января на территории Центра отдыха «Снегопад» в Финском парке Псковская общественная организация «ПРО СПОРТ» провела Новогодний забег «На спорте после фейерверка».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель спортивной организации Александр Кузьмин, в мероприятии приняли участие около 200 любителей спорта.

Возраст участников от 3 до 80 лет. Дети бежали короткие дистанции до 1 км, большая часть бежали 4 км по Финскому парку и вокруг Псковского Кремля. Несколько смельчаков в честь 2020 года пробежались 20 км.

Всех участников праздника после пробники ждал горячий чай и вкусные пирожки от Авторской кондитерской «Миша».

Организаторы Александр Кузьмин и Артур Екабсон благодарят всех участников, что пришли на забег.

Фото Татьяны Прудниковой