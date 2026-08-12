ФК «Луки-Энергия» вступает в борьбу за Кубок России

Сегодня, 12 августа, футбольный клуб «Луки-Энергия» стартует в Кубке России. Соперником великолучан станет петербургская «Звезда». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе NOVA Arena и начнется в 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе.

Фото: страница ФК «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что обе команды выступают в первенстве России во второй лиге (дивизион «Б», группа 2). «Луки-Энергия» занимает третье место в турнирной таблице (35 очков), «Звезда» - десятое (20 очков).

В случае успеха в сегодняшнем матче единственному представителю Псковской области в Кубке России предстоит встретиться с победителем пары «Тосно» - «Череповец».