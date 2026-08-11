Псковские полицейские приняли участие в Чемпионате МВД России по служебному двоеборью

Чемпионат МВД России по служебному двоеборью завершился в Ижевске. За победу боролись свыше 300 сотрудников органов внутренних дел из 54 регионов страны. Как сообщили представители УМВД России по Псковской области в своем канале в мессенджере Мах, псковские полицейские приняли участие во всех соревнованиях, в том числе и в благотворительном забеге.

Фотографии: УМВД России по Псковской области / Мах

Соревнования проходили в несколько этапов. Сразу после торжественной церемонии открытия участники вышли на старт легкоатлетического кросса.

Затем в течение трех дней полицейские демонстрировали мастерство стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия. Завершился чемпионат забегом на дистанцию три километра.

Кроме того, в рамках спортивных мероприятий в Ижевске сотрудник УМВД России по Псковской области принял участие в благотворительном забеге на дистанцию один километр, приуроченном ко Дню физкультурника, который отмечался 8 августа.