В псковском сквере Молодёжи установили уличные тренажёры

В Пскове обновили сквер Молодёжи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области, по многочисленным просьбам псковичей и в тесном взаимодействии с главой города Борисом Елкиным и депутатом городской Думы Константином Болотиным здесь появилась современная зона с уличными тренажёрами.

Фото: Псковский парламент / «Макс»

Спортивное пространство расположилось между школой №24 и детскими садами «Лучик» и «Красная шапочка».

Вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин лично проинспектировал установленное оборудование и отметил, что объект сразу стал новой точкой притяжения для семей.