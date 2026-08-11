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В псковском сквере Молодёжи установили уличные тренажёры

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В Пскове обновили сквер Молодёжи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области, по многочисленным просьбам псковичей и в тесном взаимодействии с главой города Борисом Елкиным и депутатом городской Думы Константином Болотиным здесь появилась современная зона с уличными тренажёрами. 

Фото: Псковский парламент / «Макс»

Спортивное пространство расположилось между школой №24 и детскими садами «Лучик» и «Красная шапочка».

Вице-спикер Законодательного Собрания Юрий Сорокин лично проинспектировал установленное оборудование и отметил, что объект сразу стал новой точкой притяжения для семей. 

«Площадка получилась современной, достаточно функциональной и уже пользуется популярностью среди жителей микрорайона. Теперь все любители активного образа жизни могут с пользой провести время на свежем воздухе», – подчеркнул Юрий Сорокин. 
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Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Болотин Константин Васильевич

Болотин Константин Васильевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

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